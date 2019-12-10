Москва, , 13:25 — REGNUM Закон об отмене так называемого банковского роуминга Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Речь идет о комиссиях, которые некоторые банки устанавливает за переводы между клиентами своего банка. Так, например, если банковский счета или карты были открыты в разных подразделениях банка или в разных регионах, то за перевод средств между ними банк мог взимать комиссию.

Правительство отметило, что факт открытия счетов в разных отделениях не может быть основанием для дополнительных списаний и комиссий. В связи с этим, закон отменяет комиссию за внутрибанковские переводы.