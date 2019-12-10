Абакан, , 12:56 — REGNUM Власти Хакасии объявили о том, что снижение прожиточного минимума в регионе является «сезонным».

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минфине, величина прожиточного минимума в каждом субъекте РФ определяется четыре раза в год. В Хакасии в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума у пенсионеров составила 8908 рублей, у детей — 11 683 рубля, у трудоспособного населения — 11 734 рубля. Это меньше, чем во втором квартале текущего года: у пенсионеров — на 49 рублей, у детей — на 22 рубля, у трудоспособного населения — на 18 рублей.

В данном случае это явление сезонное, комментируют в минфине Хакасии. 26% в потребительской корзине занимают овощи, в третьем квартале года они дешевеют.

«Опираясь на опыт многих лет, можно прогнозировать, что в четвёртом квартале 2019 года прожиточный минимум, скорее всего, снова увеличится», — подытожили в минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум в Курганской области стал меньше на 57 рублей.