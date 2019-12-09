Курган, , 17:12 — REGNUM В Курганской области установлен прожиточный минимум на III квартал 2019 года. По сравнению со II кварталом он уменьшился на 57 рублей или 0,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

На душу населения прожиточный минимум составил на третий квартал 10 165 рублей. По словам директора департамента экономического развития Ивана Смирных, причина снижения минимума заключается в сезонном падении цен на овощи и фрукты.

И отметил, что в проекте приказа Минтруда, прожиточный минимум в целом по Российской Федерации в расчете на душу населения в III квартале 2019 года уменьшится на 1,5%.

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