Губкин, Белгородская область, , 11:01 — REGNUM Проект «Организация производства и механической обработки метизной продукции» начинает работу на территории опережающего социально-экономического развития «Губкин» в Белгородской области. Объём инвестиций составит около четырёх млн рублей, сообщили 10 декабря в пресс-службе регионального департамента экономического развития.

ООО «ТЕХМАШ» предполагает выпускать метизную продукцию на арендованных площадях по уже отработанным технологиям с многолетней практикой использования. На предприятии установят контроль качества в соответствии с технологическими рекомендациями и инструкциями производителей оборудования на каждой стадии технологического процесса. По проекту здесь будет создано 11 новых рабочих мест.

Компания стала 16 резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Губкин».