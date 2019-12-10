Пекин, , 08:01 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely отчитался 91% росте в годовом исчислении продаж автомобилей с января по ноябрь 2019 года, которые составили 1,23 млн единиц, сообщает агентство Синьхуа.

В ноябре продажи составили 143 234 автомобиле, что на 10% выше, чем месяцем ранее. Компания продала 3173 автомобиля за рубеж в прошедшем месяце, что на 2% больше относительно аналогичного периода годом ранее. Таким образом общий объем экспорта компании составил 54 638 автомобилей за прошедшие 11 месяцев года или на 167% больше в годовом исчислении.

Продажи электромобилей компании с января по ноябрь выросли на 67% относительно аналогичного периода 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен к 2025 году нарастить долю продаж электромобилей в общем потоке до 25%.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай намерен нарастить долю электромобилей в продажах до 25% к 2025 году