Южно-Сахалинск, , 05:19 — REGNUM Жители Сахалина в социальных сетях выражают возмущение избирательностью 2% ипотеки. Дальневосточники полагают, что программа нарушает права большинства жителей региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Посетитель соцсети Сахалина «Поколению родившихся до середины 80-х, как всегда, ничего не светит. Мне 36 исполнилось только что. Ждали месяц назад этого указа. Что в итоге? Московские «мальчики» кинули наше поколение дважды — в 90-е, лишив нормального детства, и сейчас, когда наше поколение становится, или уже стало родителями. Этот указ — несправедлив! Что делать людям, которым 40−45 лет, дальневосточникам, у которых семьи, дети, но у которых нет возможности платить ипотечные кредиты под большие проценты?! Жить бездомными без каких—либо перспектив? Мы не просим бесплатного жилья, халявных денег! Ипотека под 2%? Пусть она будет для всех с обременением — прожить здесь 10, 15, 20 лет! Пусть! Люди останутся, не уедут, большинство сахалинцев любит Сахалин! Почему глава Белоруссии Лукашенко без нефти и газа сумел дать всем жителям своей страны жильё в городах с населением до 50 тыс., ту самую ипотеку под 2%? Почему у нас на Дальнем Востоке, если тебе 35 и больше, ты уже не имеешь прав?! Мы поколение бэби-бума, того, советского, когда детей рожали, все последующие поколения рожали куда меньше!».

Посетитель соцсети Сахалина «Глупость эта ипотека на таких условиях. Кто у них там считает и как? Математически — 10 млн человек под 2% выгоднее, чем 5 млн под 11%».

Посетитель соцсети Сахалина «Почему пенсионный возраст подняли, а возраст молодой семьи нет?! Это нечестно!».

Посетитель соцсети Сахалина «Власть приняла еще одно решение, не устраняющее ни одной проблемы, зато сеющее раздор в обществе! Позор».

Посетитель соцсети Сахалина «Почему нельзя сделать нормальную программу для тех, кто родился на Дальнем Востоке или прожил здесь более 10 лет? Что решает эта программа сейчас? Да ничего. Ипотека под 2% для получателей ДВ-гектаров? Да на весь ДФО 70 тыс. гектаров роздано. Молодцы ребята — умеют экономить на народе».

Посетитель соцсети Сахалина «Программа для ДФО — чушь полная. Ну, что это — жилье должно быть куплено у юридического лица на первичном рынке или на стадии строительства? Лохотрон, расходимся».

Посетитель соцсети Сахалина «Цены на новостройки на Сахалине — ого-го! Только на первоначальном взносе — отпадают процентов 80% молодых семей. Точно лохотрон».

Таких и подобных комментариев сахалинцы оставляют в социальных сетях сотни.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из числа руководителей строительных компаний ДФО выражают обеспокоенность по поводу того, что новая льготная ипотека может упереться в бюрократию и отсутствие подзаконных нормативных актов. 9 декабря председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о «дальневосточной ипотеке». Согласно документу, получить льготную ипотеку смогут семьи где супруги в возрасте до 35 лет, а также обладатели дальневосточных гектаров. Первоначальный взнос составит 20%.