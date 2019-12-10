Владивосток, , 03:40 — REGNUM Руководитель приморской строительной компании «Визит-ДВ» Андрей Акимов поддерживает подписание председателем правительства России Дмитрием Медведевым постановления о «дальневосточной ипотеке», но выражает опасения в её работоспособности в ближайшие годы. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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«Цифра в 2 процента, конечно, привлекательная, но здесь необходимо смотреть на те критерии, которые будут предъявляться к получателям данной ипотеки. Не исключено, что будет так, что получить её реально смогут очень не многие желающие, если критерии будут максимально сужены», — рассказал собеседник.

Также он выразил опасения, что система не сможет сразу начать работать в требуемом режиме из-за отсутствия подзаконной нормативной документации.

«Очень многое будет зависеть от работы органов власти, как федеральных, так и на местах, ведь одного закона мало, к нему необходимо принять массу подзаконных актов, провести огромную работу непосредственно в дальневосточных регионах. Как это у нас часто бывает, всё может упереться в бюрократизм и проволочки, что похоронит саму идею «дальневосточной ипотеки», как это не раз было с другими грандиозными проектами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее условия программы «Дальневосточная ипотека». Согласно документу, предусмотрено субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам молодым семьям до уровня 2% годовых.