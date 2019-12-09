Москва, , 17:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее условия программы «Дальневосточная ипотека».

Согласно документу, предусмотрено субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам молодым семьям до уровня 2% годовых. Деньги также могут быть направлены на строительство жилого дома по программе «Дальневосточный гектар».

По программе предусматривается выдача 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно один раз.

Общий объём выплат банкам по этой программе за период до 2044 года оценивается в размере около 418 млрд рублей.