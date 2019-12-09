Тверь, , 23:05 — REGNUM В Тверской области выполнены все необходимые подготовительные мероприятия для перехода на новую систему обращения с отходами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое 9 декабря в Москве провёл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в мероприятии, основной темой которого стало обсуждение реализации в регионах национальных проектов «Экология» и «Жильё и городская среда».

Заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Пресс-служба правительства Тверской области

Глава правительства напомнил, что в 2020 года практически все регионы должны перейти на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Как отметили в пресс-службе правительства Тверской области, в регионе на данный момент выполнены все необходимые подготовительные мероприятия, разработана региональная схема обращения с отходами. Национальным проектом предусмотрена рекультивация пяти свалок, также с 2020 года на территории Тверской области начнутся работы по созданию экотехнопарка — он должен обеспечить сортировку и переработку коммунальных отходов, а также их утилизацию в соответствии с современными экологическими требованиями.

Губернатор Игорь Руденя ранее отмечал, что реализация национальных проектов даёт Тверской области возможность существенно повысить качество жизни граждан, обеспечить создание современной инфраструктуры, развитие региональной экономики.

На территории Тверской области реализуются все шесть федеральных проектов национального проекта «Экология». В 2019 году были заключены все запланированные контракты на модернизацию систем централизованного питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода». Всего до 2024 года планируется построить и реконструировать 18 объектов питьевого водоснабжения. На реализацию регионального проекта «Чистая вода» в 2019—2024 годах в Тверской области направят 3,1 млрд рублей — регион на третьем месте в ЦФО по объёмам средств на данный проект. В том числе 2,4 млрд из федерального бюджета, 230 млн из областного, а также будут привлечены деньги из местных бюджетов и внебюджетных источников. Тверская область занимает третье место в ЦФО по объемам средств, выделенных Федерацией регионам на реализацию проекта «Чистая вода».

Также в Тверской области в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» запланировано строительство и реконструкция очистных сооружений и систем водоотведения по восьми объектам. Результатом должно стать сокращение объёма сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки Волги в 7,5 раз к 2024 году. За этот период на мероприятия по оздоровлению Волги направят 3,2 млрд рублей: 2,3 млрд рублей из федерального, более 568 млн рублей — из областного бюджета, также предусмотрено ссофинансирование из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Также в регионе реализуется проект «Сохранение лесов» — на данный момент заключены все намеченные контракты по оснащению специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием. В полном объёме выполнены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления.

Тверская область также активно участвует в реализации всех трёх проектов национального проекта «Жильё и городская среда»: за год в регионе на 87% выросли темпы жилищного строительства, введено 490 тыс. кв. м жилья. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» план 2019 года выполнен: ремонт проведён во всех 56 дворах и на 89 общественных пространствах.