Москва, , 19:02 — REGNUM Задолженность Украины перед Россией по еврооблигациям составляет на сегодняшний день четыре с половиной миллиарда долларов, сообщили 9 декабря в пресс-службе Минфина РФ.

«На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учётом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд», — сообщили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Апелляционном суде Англии начались четырёхдневные слушания, касающиеся неисполнения Киевом обязательств по еврооблигациям Украины номинальной стоимостью $3 млрд с процентной ставкой пять процентов сроком погашения в 2015 г., приобретенным Россией.

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