Ставрополь, , 16:24 — REGNUM Власти Ставрополья подготовили план противопаводковых мероприятий, которые планируется выполнить в 2020 году. В рамках национального проекта «Экология» будет проведена работа по очистке русел рек общей протяженностью 27 км, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе губернатора края по итогам рабочего совещания в правительстве региона.

«Уже утверждены планы по берегоукреплению, ремонту гидротехнических сооружений и очистке русел рек общей протяженностью 27 км. В том числе, впервые будут выделены средства на очистку русел таких рек, как Калаус, Суркуль, Чла», — сказано в сообщении.

Всего на эти цели в будущем году из краевое бюджета власти намерены направить 170 млн рублей.

Отметим, что особое внимание противопаводковым мероприятиям на Ставрополье уделяется после майского паводка 2017 года, признанного сильнейшим за последние полвека. Стихия затопила более двух тысяч жилых домов, пострадали свыше восьми тысяч человек в 29 населенных пунктах региона.

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