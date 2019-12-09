Сеул, , 15:26 — REGNUM Южнокорейская клубника появится на рынках Сингапура и Вьетнама. Об этом сообщает KBS со ссылкой представителей администрации города Нонсан.

По их словам, в период с 10 по 15 декабря в восьми крупных розничных магазинах Сингапура и Вьетнама пройдут промоакции и ряд мероприятий, посвященных продвижению и увеличению экспорта клубники.

Известно, что представители Южной Кореи подписали экспортное соглашение с местными дистрибьюторами на общую сумму $5 млн.

Ранее представители администрации подписали договор о поставке клубники общей стоимостью $10 млн с представителями трех стран Юго-Восточной Азии, такими как Малайзия, Таиланд и Тайвань.

Как отметил мэр города, в следующему году власти намерены увеличить объем экспорта, а также выйти на рынки США и Ближнего Востока.