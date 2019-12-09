Евпатория, Крым, , 15:07 — REGNUM В Евпатории необходимо построить детский медицинский центр мирового уровня. Об заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе минздрава РК.

«Задача перед нами очень важная стоит — построить детский медицинский реабилитационный центр мирового уровня, где будут лечиться дети из всех регионов нашей страны и дети из-за рубежа», — отметила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что чиновники уже озвучивают дату реализации проекта, сумма, необходимая для строительства будет известна после подготовки необходимой документации в 2020 году.

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