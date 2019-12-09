Сеул, , 12:52 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост уровня безработицы среди молодежи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института экономических исследований (KERI).

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в стране уровень безработицы среди молодежи (лица от 15 до 29 лет) составил 9,5%, что на 2,4% выше, чем в 2008 году.

Известно, что за аналогичный период средний показатель Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), напротив, сократился на 1,3%, до 9,1%.

В 2018 году среди 36 стран-членов ОЭСР Южная Корея упала на 11 ступеней вниз и заняла 22 место.

Отмечается, что уровень безработицы среди молодежи в США сократился на 3,5%, до 6,6%, в Германии — на 4,1%, до 5,4%, в Японии — на 2,8% — до 3,8%. Однако из-за финансового кризиса данный показатель увеличился на 2% в Дании и Франции.

За последние десять лет число безработных молодых людей в Южной Корее увеличилось на 28,3% (90 тыс. человек), до 408 тыс. человек, в то время как в странах ОЭСР данный показатель сократился на 13,9%.

Кроме того, общее число молодых людей сократилось на 7,3%, до 9,86 млн человек, а число молодых людей, трудящихся на рабочих местах — на 5,7%, до 3,9 млн человек.