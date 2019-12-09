Москва, , 12:44 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает необходимым усилить ответственность за конфликт интересов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Сегодня за конфликт интересов пальчиком грозят. Самое «жестокое» наказание для чиновников — увольнение с формулировкой «в связи с утратой доверия». Между тем, по данным Минфина, до 93% всех контрактов и тендеров в конечном итоге оказываются неконкурентными. Иными словами, в них участвуют «свои» фирмы. Так давайте примем норму: если конфликт интересов — тюрьма!» — заявил Миронов.

Также он предложил запретить участие в торгах компаниям, имеющим активы в офшорах.

«В офшорах конфликт интересов «замыливается», там не найти собственника. Если мы хотим бороться с проблемой всерьез, необходимо принять еще одно простое правило. Не может выиграть тендер фирма, которая имеет активы в офшорах», — указал депутат Госдумы.