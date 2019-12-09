Токио, , 11:53 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания-лоукостер T’Way Airlines возобновит один из приостановленных рейсов до Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей компании.

По их словам, маршрут Инчхон — Оита, отмененный 26 октября, будет осуществляться вновь с 5 января по 28 марта 2020 года.

Известно, что в разгар бойкота южнокорейская компания отменила свои рейсы по маршрутам Пусан — Оита и муан — Оита. Отмечается, что другая южнокорейская авиакомпания Korean Air планирует приостановить полеты из Инчхона в Оиту в январе — марте следующего года.

Журналисты Kyodo News предполагают, что спрос на направления до Японии восстановится не скоро, так как отношения между странами продолжают ухудшаться.