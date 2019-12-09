Москва, , 09:50 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 10 февраля 2019 года приступит к рассмотрению банкротного иска к небольшой компании по добыче сырой нефти — ООО «Южно-Владигорское». Другим иском к должнику претензии на свыше 1,4 млрд рублей выставил ещё один кредитор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротный иск к ООО был подан еще в середине марта 2019 года. К июлю к первоначальному кредитору из Югры присоединился ещё один — ООО «Мегатон» (Москва). Позднее претензии подала и ИФНС России №8 по Москве. Не один из исков так и не рассмотрен на сегодня.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в июле 2013 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — добыча сырой нефти. Владелец — Александр Залевский, руководитель с мая 2018 года — Павел Марукович. С мая 2018 года компания числится в стадии ликвидации. Доля владельца находится в залоге у банка «Югра» по кредиту от 2016 года. Залевский также является руководителем московского ООО «Сибэл» (создано для строительства).

В арбитраже также имеется иск ООО «Строймонолит» к ООО «Южно-Владигорское» о взыскании 1 353 630 631,93 рубля, в числе которых — «основной долг по договору поставки №СМ-ЮЖВ-17/17 от 30.06.2017 г. в размере 1 226 747 460,56 рубля, проценты по ст. 395 ГК РФ за просрочку обязательств по договору в размере 126 883 171,37 рубля». Иск из-за недочётов оставлен без движения до 9 января 2020 года.

Помимо этого, банк «Югра» пытается обратить взыскание на имущество компании «Сибэл», а нефтекомпания «Южно-Владигорское» в деле участвует третьим лицом. Слушания назначены на 13 декабря. Подробности спора пока неизвестны.