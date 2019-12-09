Москва, 9 декабря 2019, 09:50 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 10 февраля 2019 года приступит к рассмотрению банкротного иска к небольшой компании по добыче сырой нефти — ООО «Южно-Владигорское». Другим иском к должнику претензии на свыше 1,4 млрд рублей выставил ещё один кредитор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Банкротный иск к ООО был подан еще в середине марта 2019 года. К июлю к первоначальному кредитору из Югры присоединился ещё один — ООО «Мегатон» (Москва). Позднее претензии подала и ИФНС России №8 по Москве. Не один из исков так и не рассмотрен на сегодня.
По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в июле 2013 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — добыча сырой нефти. Владелец — Александр Залевский, руководитель с мая 2018 года — Павел Марукович. С мая 2018 года компания числится в стадии ликвидации. Доля владельца находится в залоге у банка «Югра» по кредиту от 2016 года. Залевский также является руководителем московского ООО «Сибэл» (создано для строительства).
В арбитраже также имеется иск ООО «Строймонолит» к ООО «Южно-Владигорское» о взыскании 1 353 630 631,93 рубля, в числе которых — «основной долг по договору поставки №СМ-ЮЖВ-17/17
Помимо этого, банк «Югра» пытается обратить взыскание на имущество компании «Сибэл», а нефтекомпания «Южно-Владигорское» в деле участвует третьим лицом. Слушания назначены на 13 декабря. Подробности спора пока неизвестны.
Для справки: только в Татарии по итогам 2018 года малые нефтяные компании добыли 7,14 млн тонн нефти из свыше 36 млн тонн в целом. Малые нефтекомпании обеспечили в регионе 20% добычи. За 2018 год данные юрлица отгрузили продукции на 37% больше, чем годом ранее — на 161 млрд рублей. В регионе работают почти 30 малых нефтекомпаний.