Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 09:38 — REGNUM Uber начал свою деятельность в коммерческой столице Кот-д'Ивуара, Абиджане, что стало еще одним шагом в рамках расширения присутствия компании на африканских рынках с низким уровнем владения автомобилями и ограниченным количеством общественного транспорта. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В соответствии с заявлением Uber по случаю запуска приложения по поиску такси в Кот-д'Ивуаре, Абиджан, коммерческий центр с населением около 5 миллионов человек идеально подходит для внедрения услуг компании.

«Это означает, что у тысяч операторов такси в Абиджане появятся новые клиенты для каждого водителя, в дополнение к тому количеству, которое у них уже есть», — сказал Алон Литс, генеральный директор Uber по странам Африки к югу от Сахары.

По информации журналистов агентства, американская компания, создавшая одноименное приложение для поиска, вызова и оплаты такси, в настоящее время сталкивается с конкуренцией со стороны базирующейся в Эстонии компании Bolt, которая берет меньший процент с водителей и планирует вдвое увеличить свой сервис в ЮАР.

Несмотря на то, что Uber сталкивается с нормативными ограничениями по оплате труда водителей в ряде стран, сегодня компания работает в 16 городах Африки к югу от Сахары, в основном в Южной и Восточной Африке, однако ее присутствие до сих пор было ограничено в Западной Африке, за исключением Нигерии и Ганы.

Как отмечают репортеры Reuters, Uber также экспериментировал с внедрением новых услуг в Африке, в том числе с лодочным такси через лагуну в коммерческой столице Нигерии, Лагосе. В июне представитель Uber сообщил агентству Reuters, что также ведет переговоры с регулирующими органами Сенегала о запуске услуг в столице страны, Дакаре.

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