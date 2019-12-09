Новосибирск, , 06:18 — REGNUM В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Новосибирской области до конца 2019 года будет расселено 2,2 тыс. кв. м. аварийного жилья. Всего же в текущем году запланировано расселить порядка 21 тыс. кв. м. аварийного жилья. Такие цифры ИА REGNUM озвучили в региональном правительстве.

«С 2019 года Новосибирская область вошла в национальный проект «Жильё и городская среда», в рамках которого реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», взяв тем самым обязательства по объёмам расселения в текущем году 100 человек из почти 1,7 тысячи кв. м аварийных домов, — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов. — Уже исполнено 130% этого запланированного объёма — расселено 136 человек и 2,2 тысячи кв. м. Кроме того, по действующим в регионе иным программам будет переселено ещё более 1,1 тысячи человек. На эти цели направлено более 900 млн рублей».В 2020 году в проекте бюджета области запланировано 532,7 млн рублей на расселение 878 человек из 66 аварийных МКД в 23 муниципальных образованиях. Также по заявке 2020 года заключено соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ для предоставления федеральной субсидии на расселение 351 человека из 21 аварийного МКД. Срок завершения программных — 2021 год.