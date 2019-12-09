Новосибирск, , 05:57 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что первый год реализации национальных проектов на территории региона оценивается как успешный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Новосибирская область вошла в десятку регионов страны, отмеченных федеральным правительством грантом — за успешную реализацию нацпроектов. Размер гранта — 1,4 млрд рублей.

По словам Травникова, эти деньги пойдут на поддержку муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область вошла в десятку лидеров рейтинга эффективности деятельности губернатора и региональных органов исполнительной власти.

Деньги могут быть направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, на решение ряда текущих задач.

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