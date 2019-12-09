Новосибирск, 9 декабря 2019, 05:57 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что первый год реализации национальных проектов на территории региона оценивается как успешный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, Новосибирская область вошла в десятку регионов страны, отмеченных федеральным правительством грантом — за успешную реализацию нацпроектов. Размер гранта — 1,4 млрд рублей.
По словам Травникова, эти деньги пойдут на поддержку муниципалитетов.
Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область вошла в десятку лидеров рейтинга эффективности деятельности губернатора и региональных органов исполнительной власти.
Деньги могут быть направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, на решение ряда текущих задач.
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