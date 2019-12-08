Магадан, Магаданская область, , 06:58 — REGNUM Оргкомитет V Восточного экономического форума назвал три самых лучших павильона среди экспозиций всех дальневосточных регионов на выставке «Улица Дальнего Востока» на острове Русский во время проведения форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самым лучшим признан павильон Бурятии, оформленный в национальном стиле с использованием образов озера Байкал.

Павильон Приморья в форме морской раковины — на втором месте, а «бронза» досталась Колыме, которая с помощью мультимедийных технологий дала возможность узнать об уникальной природе Магаданской области, также любой желающий мог попробовать поймать фарт в соревнованиях по промывке золота.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый ВЭФ проходил во Владивостоке в первых числах сентября 2019 года. 11 регионов Дальнего Востока представили свои достижения на тематической выставке «Улица Дальнего Востока».