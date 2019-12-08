Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) договорился с украинскими властями о новой трёхлетней программе кредитования, по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 декабря заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в официальном заявлении.

Георгиева сказала, что «рада отметить» достижение соглашения с властями Украины об экономической политике, которая станет основой нового соглашения о кредитовании сроком на три года на 4 млрд. Она уточнила, что «соглашение должно быть одобрено руководством МВФ и советом директоров».

Напомним, в августе 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Киев будет вести с МВФ переговоры о новом сотрудничестве. Он сказал, что соглашение с МВФ планируется подписать в декабре 2019 года.

В конце декабря 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд. Планировалось получить в 2019 году два транша примерно по $1,3 млрд каждый, но этого не случилось. Глава минфина Украины Оксана Маркарова заявляла, что Киев планирует завершить сотрудничество с МВФ в 2023 году.