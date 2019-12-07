Париж, , 04:09 — REGNUM Акции протеста, охватившие Францию с 5 декабря, привели к снижению покупательской активности на 30% в первый день всеобщей забастовки. Об этом 6 декабря говорится в заявлении Альянса торговых предприятий.

В заявлении отмечается, что коммерческие организации встревожены сообщениями о продлении протестных акций. Авторы заявления подчеркивают, что процесс восстановления от спада может вовсе не начаться из-за непрекращающейся активности протестующих. Представители коммерческой отрасли также выразили обеспокоенность, что забастовка может привести к спаду потока туристов, которые стремятся посетить столицу и другие города страны в период рождественских и новогодних каникул, а это, в свою очередь, может привести к кризису в туристической отрасли Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря на территории всей Франции началась забастовка против пенсионной реформы. Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицейскими.

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