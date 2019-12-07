Казань, , 00:18 — REGNUM Власти Татарии не планируют оказывать финансовую помощь МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов для погашения долга за лизинговые автобусы, которые поставила дочерняя структура ПАО «КамАЗ». Об этом заявила представитель пресс-службы правительства республики Лилия Галимова.

«Суд принял решение о выплате долга и его надо исполнять», — напомнила Галимова. Однако она добавила, что при любом развитии событий не должны пострадать жители Набережных Челнов, сообщает РБК — Казань.

«Процесс перевозки не должен быть сорван», — сказала Галимова. Она отметила, что город не обращался к правительству Татарии по вопросу оказания помощи в этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, «Лизинговая компания «КАМАЗ» обратилась в арбитражный суд с требование вернуть Структура автозавода требует вернуть 121 автобус, переданный в декабре 2014 года и три автобуса, договор о передаче которых был заключен в июле 2015 года. По этому иску суд принял решение о взыскании с МУП 70,7 млн рублей в пользу «дочки» автозавода.

В то же время МУП обратился к «Лизинговой компании» с ответным иском. Транспортное предприятие требует признать надлежащими лизинговые платежи по трем договорам от 2014 года на общую сумму 35,321 млн рублей. Рассмотрение этого иска намечено на 18 декабря. В отношении МУП только с июля 2019 года подано 22 исковых заявления. МУП «Электротранспорт» является самым проблемным в Набережных Челнах. Кредиторская задолженность предприятия составляет более 500 млн рублей.

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