Набережные Челны, Татария, , 22:22 — REGNUM КамАЗ отзывает автобусы, работающие на городских маршрутах в Набережных Челнах, которые были переданы муниципальному транспортному предприятию в 2014 году на условиях лизинга. Соответствующее исковое заявление принял к рассмотрению арбитражный суд Татарии, заседание назначено на 20 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С иском к МУП «Электротранспорт» обратилась «Лизинговая компания «КАМАЗ». Структура автозавода требует вернуть 121 автобус, переданный в декабре 2014 года и три автобуса, договор о передаче которых был заключен в июле 2015 года.

В то же время МУП обратился к «Лизинговой компании» с ответным иском. Транспортное предприятие требует признать надлежащими лизинговые платежи по трем договорам от 2014 года на общую сумму 35,321 млн рублей. Рассмотрение этого иска намечено на 18 декабря.

В отношении МУП только с июля 2019 года подано 22 исковых заявления. По данным издания chelny-biz.ru, МУП «Электротранспорт» является самым проблемным в Набережных Челнах. Кредиторская задолженность предприятия составляет более 500 млн рублей.

Ранее генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин подверг жесткой критике городскую администрацию. Он уточнил, что долги города по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию автобусов составляют 700 млн рублей.

«Администрация города показала, что она абсолютно не способна организовать перевозки. С частных перевозок хотели переключить все на муниципальные. КамАЗ, частная компания, передал им все свои трамваи, все предприятие. Безвозмездно, кстати говоря. В ответ получили только проблемы», — сетовал Когогин.