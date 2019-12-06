Москва, , 23:12 — REGNUM Тема высылки сотрудников российского посольства из Германии не поднималась 6 декабря на встрече президента России Владимира Путина с представителями немецких деловых кругов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, данная тема «вообще не затрагивалась». Между президентом России и предпринимателями проходил «предметный и деловой разговор», отметил пресс-секретарь.

Напомним, Владимир Путин провёл встречу с представителями деловых кругов ФРГ сегодня в резиденции Бочаров Ручей. На встрече обсуждались перспективы развития российско-германских отношений в торгово-экономической сфере.

Ранее на неделе власти Германии объявили двух сотрудников посольства России персонами нон-грата в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.