Шахты, Ростовская область, , 16:54 — REGNUM Обманутые дольщики — жители города Шахты Ростовской области — получат ключи от квартир в 2020 году. Об этом сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 декабря.

Один из долгостроев, расположенный на улице Достоевского, региональные чиновники обещают ввести в эксплуатацию летом 2020 года. Жилищно-строительный кооператив «Южный» получит в общей сложности более 85 млн рублей на завершение работ.

Дата завершения работ на объекте, расположенном на улице Хомякова, не уточняется. Из региональной казны жилищно-строительный кооператив «Весна» получит более 69 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область намерена решить проблему обманутых дольщиков до конца 2021 года.

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