Нижний Новгород, , 16:40 — REGNUM По итогам недели, завершившейся 2 декабря, средняя стоимость автомобильных бензинов в регионах Приволжского федерального округа составила 43,91 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива в Поволжье сложилась в размере 46,94 рубля за литр, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Самое дорогое дизельное топливо в ПФО продаётся в Перми по 48,52 рубля за литр, в Кирове литр дизеля можно купить за 48,19 рубля. В Ижевске литр этого вида топлива стоит 47,73 рубля, в Йошкар-Оле — 47,7 — рубля, в Оренбурге — 47,18 рубля, в Саранске — 47,16 рубля.

В Чебоксарах средняя цена дизельного топлива составляет 46,98 рубля за литр, в Самаре — 46,78 рубля за литр, в Нижнем Новгороде — 46,62 рубля за литр, в Пензе литр дизеля можно купить по 46,35 рубля, в Уфе — по 46,23 рубля, в Казани — по 46,13 рубля, в Ульяновске — по 46 рублей.

Минимальная стоимость литра дизельного топлива зафиксирована в Саратове — 45,96 рубля за литр.

При этом самая высокая средняя цена бензина марки АИ-92 наблюдается по итогам указанной недели в Кирове — 42,86 рубля за литр, самый дорогой бензин марки АИ-95 продаётся в Оренбурге — по 46,1 рубля за литр, бензин марки АИ-98 — в Ижевск, цена составляет 51,9 рубля за литр.

Самое дешевое автотопливо марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 можно купить в Ульяновске — цена составит 41,37 рубля, 44,36 рубля и 49,33 рубля за литр соответственно.

ИА REGNUM напоминает, в течение недели с 25 ноября по 2 декабря дизельное топливо в России подорожало на 0,2%, средняя цена составляет 47,47 рубля за литр. При этом по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года стоимость дизельного топлива выросла на 1,9%.