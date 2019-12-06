Москва, , 16:30 — REGNUM Цены на гречневую крупу в России в ноябре 2019 год выросли в среднем на 11%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом, по информации ведомства, темпы роста цен различаются в зависимости от региона. Так, в 29 субъектах Федерации гречка подорожалана 15% и более. Наиболее заметный рост отмечен в Еврейской автономной области (на 28,8%) и Туве (на 27,2%).

Напомним, в конце октября поставщики гречневой крупы предупредили российских ретейлеров о резком повышении цен. Основной причиной этого назывались низкие цены на гречку в предыдущие два года, вынуждавшие аграриев снижать площади посева данной культуры, что в результате привело к дефициту предложения на оптовом рынке.

В начале ноября Федеральная антимонопольная служба сообщила о намерении провести проверку в отношении производителей и переработчиков гречихи.