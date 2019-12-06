Сочи, Краснодарский край, , 15:55 — REGNUM В России обеспечена макроэкономическая стабильность, позитивная динамика роста ВВП должна сохраниться в 2019 году. Об этом заявил 6 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.

«Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица — 4,6% и инфляция — 3,6%», — отметил он, уточнив, что инфляция достигла исторического минимума.

В 2018 году рост ВВП составил 2,3%, в текущем году ожидания скромнее, но динамика останется позитивной, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что Россия стремится к развитию с немецким бизнесом долгосрочных связей и не намерена за счёт экономических рычагов решать политические вопросы.

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