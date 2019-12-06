Новоуральск, Свердловская область, , 15:41 — REGNUM Руководство АО «ТВЭЛ» и Уральского электрохимического комбината встретилось с общественными организациями, жителями города и Свердловской области. Встреча по инициативе общественного совета госкорпорации «Росатом» прошла в Новоуральске и была организована общественной приемной совета в городе, где расположен Уральский электрохимкомбинат.

Вопрос безопасного обращения с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ) вызвал интерес у жителей города и Свердловской области. Как отметил модератор Владимир Кучинов, член общественного совета Росатома, основная цель встречи — обеспечить прямой и откровенный диалог и возможность задать вопросы руководству Росатома и Уральского электрохимического комбината.

Первый вице-президент АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин во вступительном слове сделал акцент на том, что обедненный гексафторид урана (ОГФУ) — стратегический запас ценного ресурса для развития и обеспечения будущего атомной энергетики России.

«ОГФУ — это ценный источник получения обогащенного уранового продукта. Мы обладаем уникальными технологиями по обогащению урана, которые дают нам основание экономически эффективно работать с этим сырьем, вовлекая его в технологический цикл. Кроме того, использование ОГФУ позволяет нам экономить природную базу урана», — подчеркнул Зарубин. Он сообщил, что доля России в мировом производстве природного урана в 2018 году составила 5,4%, при этом доля российских разделительных мощностей в объеме мировых составляет более 40%.

Генеральный директор АО «УЭХК» Александр Белоусов отметил, что комбинат является лидером в обеспечении экономической эффективности процесса обогащения, добавив, что предприятие обладает уникальными технологиями и компетенциями, позволяющими эффективно работать с ОГФУ.

Важной составляющей любого сложного технологического вопроса становится научное обоснование безопасности процессов производства. О рисках, нормативах и соблюдении правил безопасности и жесткого контроля за воздействием предприятия на окружающую среду рассказал Алексей Екидин, доцент Уральского федерального университета, заведующий радиационной лабораторией Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук. Он пояснил, что ОГФУ хранится в герметичном контейнере, не соприкасаясь с атмосферой, и поэтому риск вреда от ОГФУ окружающей среде и человеку равен нулю.

На встрече представители общественных организаций отметили, что успешная работа комбината и выполнение контрактов — залог благополучия города и его жителей, наличия работы у молодых высококвалифицированных специалистов.

Участниками обсуждения было высказано и поддержано предложение о вовлечении студентов УрФУ в реализацию общественного экологического мониторинга для обеспечения объективной и независимой информацией о состоянии окружающей среды на территории города вблизи предприятия.