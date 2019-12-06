Душанбе, , 15:38 — REGNUM Азиатский Банк развития (АБР) безвозмездно выделит Таджикистану 110 млн долл на строительство дороги Обигарм — Нуробод. Соответствующее решение совет директоров АБР одобрил 5 декабря, сообщил таджикским журналистам постоянный представитель этого международного финансового института в Таджикистане Прадип Сривастава.

«Это важная трасса международного коридора, она обеспечивает доступ к экономическим возможностям и социальным услугам для 17 населенных пунктов», — сообщил представитель.

По словам Сривастава, согласно проекту, будет построено порядка 75 км двухполосной дороги, а также несколько мостов и туннелей. Выделяемые АБР финансовые средства обеспечат строительство первого из трёх запланированных участков. Речь идёт об отрезке Обигарм — Точи Камар протяжённостью 30 км. Именно на этом участке будут расположены два туннеля суммарной протяжённостью 3,3 км.

На строительство всей трассы, по предварительным оценкам, потребуется 350 млн долл. Таджикистанское правительство надеется на финансовую поддержку Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Представитель АБР напомнил о том, что этот проект имеет сжатые сроки, поскольку в 2023 году действующая дорога уйдёт под Рогунское водохранилище.