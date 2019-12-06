Сеул, , 15:20 — REGNUM Южнокорейская бюджетная авиакомпания Eastar Jet запустит новый прямой рейс в Китай. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый маршрут Инчхон — Яньтай будет осуществляться четыре раза в неделю (по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам) с 23 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 года, а стоимость билета будет варьироваться от 44 900 вон (~$37,7) в одну сторону.

Представители компании Eastar Jet отмечают, что Яньтай — приморский город, расположенный в провинции Шаньдун и известный своей историей, архитектурой, пейзажами и достопримечательностями.