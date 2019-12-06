Старый Оскол, Белгородская область, , 11:53 — REGNUM С 9 декабря начнутся выплаты страхового возмещения вкладчикам «Осколбанк», расположенного в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом 6 декабря сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В качестве банка-агента выбран Сбербанк.

В соответствии с законодательством, вкладчики получат 100% от суммы всех вкладов или остатков на счетах, но не более 1,4 млн рублей. По счёту в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 ноября 2019 года. В Старом Осколе заявления о выплате можно подать в 12 офисах Сбербанка, ещё три подразделения принимают заявки в Белгороде.

«Согласно реестру обязательств ООО «Осколбанк» за выплатой страхового возмещения на сумму 324 млн руб. могут обратиться около 1,4 тысячи вкладчиков, в том числе 160 вкладчиков — юридических лиц, отнесённых в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, на сумму 30 млн рублей», — уточнили в «АСВ».

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации 29 ноября за сомнительные транзакции повышенного риска.

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