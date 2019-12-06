Ташкент, , 10:40 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом регламентировал введение с 1 января 2021 года букмекерской деятельности в целях развития футбола в республике, сообщает Подробно.уз.

«Легализация букмекерских контор направлена на развитие спортивной сферы, особенно футбольной, повышение ее инвестиционной привлекательности, привлечение дополнительных средств на основе международного опыта», говорится в сообщении.

Как отметил представитель Ассоциации футбола Узбекистана Бахтиёр Маметов, «возможности, которые могут предоставить букмекерские компании, на сегодняшний день являются одним из ключевых факторов развития футбола во всем мире».

«Поэтому чтобы быть на одном уровне с самыми развитыми странами в футболе, в Узбекистане будет целесообразно финансировать футбол с помощью букмекерских контор и направлять эти средства на развитие детско-юношеского футбола и футбола в целом», отметил он.

Издание отмечает, что ранее за легализацию букмекерской деятельности выступил также советник президента Абдужабар Абдувахитов.