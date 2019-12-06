Сеул, , 09:54 — REGNUM Представители южнокорейской химической компании LG Chem официально объявили о создании совместного предприятия с американской автомобильной корпорацией General Motors (GM), сообщает KBS.

По их словам, совместный завод по производству аккумуляторов для электромобилей будет построен в Лордстауне, штат Огайо.

Известно, что южнокорейская компания намерена инвестировать 1,42 трлн вон (~$1,19 млрд) в дочернее предприятие в Мичигане для увеличения капитала, необходимого для создания совместного предприятия.

В настоящее время стороны обсуждают детали сделки. Предполагается, что в совместное производство будет инвестировано около $2 млрд.

Ранее представители GM сообщали, что планируют перенести завод по производству аккумуляторов в Лордстаун, расположенный недалеко от Кливленда и в 220 км от Детройта.

Отметим, что LG Chem и General Motor сотрудничают с 2009 года. Десять лет назад компании подписали контракт на поставку аккумуляторов для Chevrolet Volt.