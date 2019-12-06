Петропавловск-Камчатский, , 07:43 — REGNUM Камчатский край закупил новую технику для тушения пожаров на 52,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего закуплено 25 автотранспортных специализированных средств — бульдозеры, автоцистерны, вахтовки, квадроциклы, грузовые автомобили и прочая техника. Почти вся техника уже поступила на полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года жители сел на Севере Камчатки задыхались от дыма лесных пожаров. Был введен режим ЧС, закрыты детсады. Всего в регионе было зафиксировано 15 лесных пожаров общей площадью 64,2 гектара.