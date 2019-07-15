Петропавловск-Камчатский, , 09:19 — REGNUM

В Пенжинском районе на севере Камчатки сёла накрыло дымом лесных пожаров. Люди задыхаются. Введен режим ЧС. В детских садах и пришкольных летних лагерях отменены прогулки. Общая площадь пожаров в районе 64,2 тыс. гектаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Основные пожары сосредоточены на северо-востоке Пенжинского района, ветром дым несёт на сёла. Всего зафиксировано 15 лесных пожаров общей площадью 64,2 гектара.

Несмотря на сильный запах дыма, угрозы пожаров в сёлах нет. Тем не менее, в Пенжинской районной больнице медики готовы в любой момент принять пациентов, которым может стать плохо от дыма. Врачи советуют селянам сократить до минимума пребывание на улице, если же такой возможности нет, использовать медицинские маски, респираторы, марлевые повязки. Задымление очень опасно для беременных, сердечников, маленьких детей, но решений об эвакуации пока не принималось. В районе введён режим ЧС.

Пенжинский район горит с июня 2019 года. Власти отправляли туда оперативные бригады, сёла удалось отстоять. Но власти приняли решение не тушить пожары в тундре и лесах. Власти Камчатки подсчитали, что на тушение уйдёт больше денег, чем составит ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Бурятии. Огнём охвачено 320 гектаров леса.