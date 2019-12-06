Москва, , 07:27 — REGNUM В рамках банкротного дела инжиниринговой компании «Группа Е4», где Михаил Абызов — бывший министр «Открытого правительства» — имел долю, к нему выставили многомиллиардные претензии. Это третье заявление от кредиторов, которые настаивают на привлечении Абызова и двух топ-менеджеров компании к субсидиарной ответственности. Сумма также превышает 34,08 млрд рублей. Две предыдущие претензии ещё не рассмотрены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К Михаилу Абызову, Екатерине Сиротенко и Андрею Малышеву требование на сумму 34 087 357 920,2 рубля выставил конкурсный кредитор — АО «СУПТР-10» из Югры, работающее в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Помимо этого, в суде уже есть схожие претензии от «Альфа банка» и Redeliaco Holdings LTD. Суммы аналогичные.

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Напомним, группа стала банкротом в ноябре 2016 года и с тех пор находится на этапе конкурсного производства, идёт формирование конкурсной массы для расчётов с кредиторам, в том числе и через иски о взыскании задолженности. К примеру, 16 декабря 2019 года московский арбитраж начнёт рассмотрение заявления арбитражного управляющего компании к ПАО «Транскапиталбанк» на сумму 54 578 787,67 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Абызов, занимавший пост министра с мая 2012 по май 2018 года, весной 2019 года стал фигурантом уголовного дела о хищении и выводе за рубеж 4 млрд рублей. Подозреваемый на сегодня находится под арестом, а расследование дела продолжается.