Сиэтл, США, , 05:11 — REGNUM Выпуск авиалайнеров Boeing 737 MAX может быть приостановлен или сокращен в случае, если американская корпорация Boeing столкнется со значительными задержками из-за возобновления эксплуатации или жестких требований к сертификации самолетов такого типа. Об этом 5 декабря сообщает Reuters со ссылкой на распоряжение Boeing.

Письмо, о котором сообщило Reuters, является ответом Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая ранее обратилась к Boeing с просьбой прокомментировать заявления компании о связи приостановки полетов 737 MAX и финансовых показателей авиастроительного гиганта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники в управлении гражданской авиации США сообщило, что авиалайнеры Boeing 737 Max не допустят к полетам как минимум до конца января 2020 года.

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