Благовещенск, , 03:27 — REGNUM В четверг, 5 декабря, в Приамурье было официально открыто движение железнодорожных составов по новому мосту через реку Зея, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новый мост расположен на участке Михайло-Чесноковская — Арга Забайкальской железной дороги и предназначен для пропуска поездов по Транссибу в направлении с Запада на Восток. Строительство моста велось с 2016 года в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». Инвестиции РЖД в строительство объекта составили 4,7 млрд рублей.

Протяженность моста с учётом подходов — около 3,4 км. Для сокращения срока строительства возведение опор и сборка пролётных строений осуществлялись параллельно с двух берегов, что позволило выполнить работы с опережением срока.

Как сообщало ИА REGNUM, через так называемое Ростовское море в Ростове-на-Дону будет построен мост.