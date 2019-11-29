Ростов-на-Дону, , 17:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону возведут переправу протяженностью 140 метров через Ростовское море. Она поможет разгрузить существующий мост, который пролегает через дамбу водохранилища, признанную опасным объектом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

Когда планируется приступить к строительству, неизвестно. В настоящее время «дорожная карта» по разработке проектной документации на реконструкцию улиц Кабалевского и Днепропетровской в микрорайоне «Платовский» направлена на согласование в минстрой и минтранс Ростовской области. Без помощи региональных чиновников объект вряд ли удастся возвести.

ИА REGNUM сообщало, что плотина на Ростовском море представляет угрозу затопления домов, расположенных неподалёку. К такому выводу пришли специалисты, проинспектировавшие объект весной 2019 года. При этом в городском управлении по делам ГО и ЧС заявили о том, что «в настоящее время нет угрозы затопления местности при прорыве плотины Ростовского моря».

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