Лондон, , 20:45 — REGNUM Предприниматель Борис Минц в высоком суде Лондона заявил, что первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин и другой зампред Центробанка Василий Поздышев, а также руководитель банка «Открытие» Михаил Задорнов и руководитель банка «Траст «Александр Соколов нанесли ему своими действиями огромный ущерб. Показания были даны сегодня, 5 декабря.

Напомним, что в 2018 году бизнес Минца в России начал проверять Следственный комитет. Поводом для начала проверок стало обращение главы банка «Открытие» Задорнова по поводу размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд руб. в августе 2017 года.

Сам Минц считает, что против него и его бизнеса была развернута кампания, спровоцированная критикой, которую Минц высказывал в адрес Банка России, а также из-за «сильной личной неприязни» со стороны Задорнова.

В итоге Минц вместе со своей семьей поспешил сбежать в Великобританию, где и находится до сих пор.

В марте 2019 года суд заочно арестовал бывшего предправления «Открытия» Евгения Данкевича, обвиняемого в организации хищения у кредитного учреждения при покупке облигаций структур O1 Group.

Минц считает, что банки «Траст» и «Открытие» нарушили ряд обязательств, из-за чего он якобы потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн».