Москва, , 16:55 — REGNUM Введение режима самозанятых еще в 19 регионах будет выгодно как для бюджета регионов, так и для улучшения показателей статистики по безработным гражданам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в ходе рассмотрения инициативы в третьем чтении на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Что касается предлагаемого расширения эксперимента — с одной стороны, да, регионам это выгодно, это дополнительные доходы в бюджет. С другой стороны, выгодно влияет на статистику. Граждане получают доход, они уже числятся не безработными», — заявил Нилов.

В связи с этим, отмечает он, официальная статистика бедности может оказаться позитивнее, чем на самом деле.

«Людей, кто находится за чертой бедности, не имея официального дохода, станет меньше», — отметил Нилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон о расширении налогового режима для самозанятых граждан на 19 дополнительных регионов с 1 января 2020 года.

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