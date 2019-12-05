Симферополь, , 17:02 — REGNUM Около восьми миллиардов рублей необходимо на завершение процесса лицензирования медицинских учреждений на территории Крыма. Об этом 5 декабря на своей странице в Facebook сообщила депутат Госдумы Светлана Савченко («Единая Россия»).

«Для приведения в соответствие всех медицинских учреждений полуострова потребуется ещё около 8 млрд рублей и определённое время», — написала депутат.

Ранее она сообщила, что на данный момент лишь 65,5% от общего количества медучреждений Крыма привели в соответствие свою материально-техническую базу и прошли лицензирование.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект о продлении сроков лицензирования медучреждений Крыма до 1 января 2021 года. При этом новые медучреждения, создающиеся в Крыму, обязаны получать лицензию.

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