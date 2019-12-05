Москва, , 15:44 — REGNUM Российская валюта пытается дорожать на фоне растущей нефти и смене настроений по торговой сделке США и КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«5 декабря пройдет встреча ОПЕК+, где будут обсуждать меры по поддержке нефтяного рынка. Вполне возможно, что картель решит не снижать дополнительно буровую активность и сосредоточится на полноценном выполнении текущих договоренностей.

Дело в том, что накануне делегация Саудовской Аравии выражала бурное недовольство бездействием остальные участников соглашения и угрожала наводнить рынок дешевой нефтью, если страны продолжат игнорировать взятые на себя обязательства.

Таким образом, в скором времени может произойти закрытие позиций инвесторами, делавших ставку на дополнительное сокращение добычи, и падение котировок.

Впрочем, курс рубля поддерживает снижение объема покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила по сравнению с предыдущим месяцем, а также сигналы американского правительство касательно прогресса на торговых переговорах с Китаем.

В качестве негатива выступает угроза ввода новых антироссийских санкций, которые будут обсуждать в Сенате США 11 декабря. Впрочем, вероятность ввода серьезных ограничений на данный момент крайне мала.

Так что значительного влияния на курс грядущие обсуждения не оказывают. Ожидается движение курса вблизи отметки в 64 руб./доллар», — предполагает эксперт.

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