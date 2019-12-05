Киев, , 14:37 — REGNUM Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций по состоянию на 5 декабря составляют 2,4 млн тонн, сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины.

Ведомство уточняет, что за период с 26 ноября по 5 декабря текущего года запасы увеличились на 2,7%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также профильное министерство информирует, что запасы антрацитового угля за указанный период увеличились на 8,8% — до 672,1 тыс. тонн, запасы угля газовой марки — на 0,6%, до 1,74 млн тонн.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций впервые превысили прошлогодние. Министр энергетики Алексей Оржель уточнил, что накоплены рекордные за последние 5 лет запасы «черного золота».

«Это знак, что мы пройдем зиму без особых проблем», — утверждал украинский министр.