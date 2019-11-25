Киев, , 16:08 — REGNUM Украинские теплоэлектростанции накопили к нынешней зиме рекордные за последние 5 лет запасы угля, сообщил 25 ноября министр энергетики страны Алексей Оржель.

Чиновник отметил, что нынешние запасы составляют 2,497 млн тонн, что на 35% больше, чем в прошлом году. Больше чем сейчас, запасы газа на Украине были последний раз в 2015 году.

«Это знак, что мы пройдем зиму без особых проблем», — утверждает украинский министр.

Оржель заявил, что многие люди сейчас каждый день в турборежиме работают, чтобы зимой каждая семья на Украине получила тепло, газ и электроэнергию в свои дома.

«Но особая благодарность компаниям, которые занимаются генерацией электрической энергии и газоснабжением, которые обеспечивают наличие угля на складах и газ в газохранилищах», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что долгое время монополисты энергорынка старались держать запасы угля в значительно меньшем от необходимого количества размере, подчеркнув, что это было фактором шантажа государства для получения уступок.

«То есть ты получаешь очень мало угля, затем приходишь и говоришь: или я отключаюсь завтра — и население без света и тепла, или вы мне идете на уступки. С нами так играть не получится», — добавил Гончарук.

Запасы угля на Украине еще в сентябре этого года были рекордно низкими.