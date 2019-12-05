Кампала, , 14:40 — REGNUM Недостаточное использование потенциала транспортной системы на озере Виктория приводит к тому, что страны, разделяющие доходы от водных ресурсов озера, теряют до 60 миллиардов долларов США прибыли ежегодно. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министра транспорта Уганды.

По информации журналистов издания, в настоящее время четыре государства, использующие ресурсы озера — Уганда, Кения, Танзания и Руанда, получают суммарный доход в размере 6 миллиардов долларов США.

Выступая на Совместном министерском совещании стран бассейна озера Виктория по реализации стратегии интегрированной транспортной программы, которое состоялось в Кампале, министр транспорта Уганды Моника Азуба заявила: «За эти годы мало что удалось сделать в области развития внутреннего водного транспорта, особенно на озере Виктория, которое имеет большой потенциал для обеспечения безопасного и экономически эффективного транспорта в регионе».

Азуба отметила, что за последние 35 лет сектор водного транспорта Уганды сильно пострадал из-за наводнений и отсутствия необходимой инфраструктуры.

Секретарь Кении по транспорту и инфраструктуре Джеймс Мачария отметил важность развития других инфраструктурных сетей, таких как автомобильные и железные дороги, заявив, что все они связаны с водным транспортом.

Мачария также призвал привлечь к обсуждениям другие государства региона, такие как Бурунди, Южный Судан и ДР Конго, потому что они являются важнейшими источниками сбыта товаров для четырех стран, расположенных в бассейне озеро Виктория.