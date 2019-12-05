Москва, 5 декабря 2019, 14:06 — REGNUM Суть принятого Верховной радой закона о запрете импорта на Украину российской электроэнергии состоит в том, чтобы повысить прибыли спекулянтов, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины сегодня, 4 декабря, запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. За соответствующую инициативу проголосовали 274 депутата при 226 необходимых.
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